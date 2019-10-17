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Источник Правда.Ру

Британия и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit

Мир print

Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер не стал разглашать подробности заключенного соглашения. Сам Борис Джонсов сообщил, что новая сделка позволит вернуть контроль над страной.

Парламент должен будет закончить процедуру Brexit в субботу, тогда можно можно будет  заняться вопросами здравоохранения, преступности и экологии.

Напомним, что Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта, но предложение тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй тогда несколько раз отклонялось парламентом из-за условий соглашения о выходе.

Затем Брюсеель дал отсрочку Лондону до 12 апреля, а потом до 31 октября. Британия и Европейский союз должны были разработать договор, который устраивал бы обе стороны и сглаживал последствия Brexit. 

Фото: pixabay.com

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Темы brexit лондон брюссель британия борис джонсон жан-клод юнкер европейский союз
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