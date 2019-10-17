В понедельник трое военных атташе были сняты с поезда Ненокса — Северодвинск, так как они не мели разрешения на въезд на режимную территорию.
В процессе поездки по Архангельской области сотрудники посольства США несколько раз меняли поезда, затем их остановили в Северодвинске.
Стоит напомнить, что задержанные дипломаты находились в официальной поездке, о которой Минобороны России ранее получало уведомление. В МИД России данный факт подтвердили, но сообщили, что они должны были посетить Архангельск, а не Северодвинск.
С поезда были сняты военно-морской атташе при посольстве Уилльям Кертис, атташе Джерри Арриола и военный атташе Данн.
Фото: pravda.ru
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