Задержанные в Северодвинске военные атташе США меняли поезда

В понедельник трое военных атташе были сняты с поезда Ненокса — Северодвинск, так как они не мели разрешения на въезд на режимную территорию.

В процессе поездки по Архангельской области сотрудники посольства США несколько раз меняли поезда, затем их остановили в Северодвинске.

Стоит напомнить, что задержанные дипломаты находились в официальной поездке, о которой Минобороны России ранее получало уведомление. В МИД России данный факт подтвердили, но сообщили, что они должны были посетить Архангельск, а не Северодвинск.

С поезда были сняты военно-морской атташе при посольстве Уилльям Кертис, атташе Джерри Арриола и военный атташе Данн.

Фото: pravda.ru

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