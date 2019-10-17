В ООН потребовали от Украины закрыть сайт "Миротворец"

Заместитель руководителя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро потребовал от депутатов Верховной рады инициировать закрытие сайта "Миротворец", куда вносятся фамилии людей, якобы нарушающих украинское законодательство.

Об этом сегодня сообщает издание "Украiнськi новини".

По словам Моро, публичный доступ к данным людей, которые именуются на сайте как "террористы, сепаратисты и предатели", несет опасность для их жизни и здоровья.

В качестве примера Моро привел инцидент в Мариуполе, где на лестничной площадке был убит один из тех, чьи данные попали на "Миротворце".

Особо руководитель мониторинговой миссии ООН отметил тот факт, что в списках до сих пор есть сотрудники СМИ. "К сожалению, контактные данные журналистов все еще остаются на сайте, что несет для них опасность", — сказал он.

Ситуацию вокруг "Миротворца" 10 октября комментировал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос во время пресс-марафона. Он напомнил, что его жену тоже вносили в список на сайте, однако при этом указал, что как глава государства не может открывать и закрывать сайты.

Как писала Правда.ру, Елену Зеленскую из базы "Миротворца" удалили после того, как ее супруг стал кандидатом в президенты Украины.

Читайте также: Германия осуждает сайт "Миротворец" и требует от Украины закрыть ресурс

Экипаж севшего на кукурузное поле самолета внесли в базу "Миротворца"

Представителя миссии ОБСЕ внесли в базу данных "Миротворца"

Фото: uk.m. wikipedia.org