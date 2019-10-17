Парубий: Запад давит на Зеленского

Бывший вице-спикер украинской Рады, депутат Андрей Порубий заявил, что "ряд западных политиков оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского и навязывают ему свои условия по Донбассу".

Заявление прозвучало в эфире "Радио НВ".

По словам украинского депутата, некоторые западные политики заранее договорились с "новой властью" о скором принятии законов об амнистии, выборах и особом статусе Донбасса.

Парубий отметил, что ситуация не нова, что условия навязывались из-за рубежа и ранее, в том числе и ему. Но, как всегда, конкретных имен не назвал.

Помимо прочего, экс-спикер сказал, что "некоторые страны Евроатлантического пространства" захотят в скорейшем времени показать, что разрешили на Украине "противостояние" и "войну" с Россией. "Более того, у меня есть основания полагать, что такие негласные, непубличные договоренности уже состоялись", — добавил Парубий.

Напомним, что начале октября делегации Украины, ОБСЕ, России, ДНР и ЛНР в Минске подписали "формулу Штайнмайера", определяющую порядок присвоения Донбассу особого статуса и процедуру проведения выборов в регионе. Стороны также договорились о разведении сил в населенных пунктах Золотое и Петровское, которое до сих пор не произошло, поскольку стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

Фото: uk. m.wikipedia.org