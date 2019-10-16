ООН подтвердила применение пыток против Ассанжа

В Организации Объединенных Наций подтвердили, что против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа применялись психологические пытки. Об этом заявил спецдокладчик организации Нильс Мельцер. По его словам, Эквадор, США, Великобритания и Швеция отказались проводить расследование данного дела.

Мельцер подчеркнул, что ООН призывает прекратить давление на основателя WikiLeaks, а также соблюдать его права. Спецдокладчик лично навестил Ассанжа в тюрьме и убедился, что против него применяли психологические пытки "в течение долгого времени".

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью "наставника" Джулиана Ассанжа, публициста и политика Исраэля Шамира. Он рассказал всю правду о жизни борца за правду от начала его деятельности и до самого ареста.

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