В Совфеде не поняли требование Украины о "роспуске" ДНР и ЛНР

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что считает странным требование Киева "распустить" ДНР и ЛНР. Сенатор удивлен тем, что Украина по-своему интерпретирует Минские договоренности.

Ранее о необходимости "распустить" Донецкую и Луганскую народные республики заявила пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер. По её мнению, пункт о "роспуске" ДНР и ЛНР является одним из условий, прописанных в Минских соглашениях.

Сергей Цеков считает недопустимым вольную интерпретацию уже существующих пунктов соглашения, а также добавление новых пунктов без согласования со всеми сторонами. По мнению сенатора, слова Олифер демонстрируют нежелание Киева выполнять "формулу Штайнмайера".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, чем на самом деле является "формула Штайнмайера". На Украине считают, что она выгодна России, в России - что Украине, в Донбассе заявляют, что все решает человек с ружьем, а не политики.

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