В Бразилии произошло обрушение семиэтажного жилого дома

В Бразилии в городе Форталеза произошло обрушение семиэтажного жилого здания.

Известно, что погиб один человек, двое человек пострадали. Также сообщается, что под завалами находятся 10-15 человек.

Обрушение здания произошло в одном из фешенебельных районов города. На месте работают спасатели. Жителей соседних домов эвакуируют. Во всем районе отсутствует электроснабжение.

22 апреля из-за оползня произошло обрушение четырехэтажного жилого здания в Стамбуле. Всех жителей успели эвакуировать, никто не пострадал.

Фото: pravda.ru

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