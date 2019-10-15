В Бразилии произошло обрушение семиэтажного жилого дома

В Бразилии в городе Форталеза произошло обрушение семиэтажного жилого здания.
Известно, что погиб один человек, двое человек пострадали. Также сообщается, что под завалами находятся 10-15 человек.
Обрушение здания произошло в одном из фешенебельных районов города. На месте работают спасатели. Жителей соседних домов эвакуируют. Во всем районе отсутствует электроснабжение.
22 апреля из-за оползня произошло обрушение четырехэтажного жилого здания в Стамбуле. Всех жителей успели эвакуировать, никто не пострадал.
Фото: pravda.ru
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