Глава Литвы отметил важность постоянного присутствия войск США в стране

Литва заинтересована в постоянном присутствии на своей территории войск Соединенных Штатов Америки.

Об этом в ходе приуроченный к 100 дням на посту главы государства пресс-конференции заявил действующий президент Литвы Гитанас Науседа, передает ТАСС.

Польша демонстрирует, что постоянное присутствие войск США на территории той или иной страны вполне реально, отметил Науседа. Также глава постсоветской республики посчитал нужным указать, что Вашингтон ознакомлен с позицией Вильнюса по этому вопросу

"Плодотворное сотрудничество США в рамках НАТО и в двустороннем формате настраивает оптимистично", — заключил президент Литвы.