МИД подтвердил задержание попавшей под санкции США россиянки в Минске

Министерство иностранных дел Российской Федерации подтвердило информацию о задержании россиянки Анны Богачевой в Минске, столице Белоруссии.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте российского дипломатического ведомства, передает "Интерфакс".

О задержании Анны Богачевой, напомним, стало известно сегодня. Сообщалось, что россиянка вместе с детьми и мужем поехала в Белоруссию на отдых. Под каким предлогом задержали Богачеву и какой у нее в связи с задержанием статус, остается неизвестным.

Средства массовой информации сообщали, что гражданку РФ якобы задержал Интерпол — Международная организация уголовной полиции. Неназванные источники отмечали, что задержана Анна Богачева была по запросу Вашингтона в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах Америки.

Ранее Богачева действительно попала под американские санкции в связи с расследованием Вашингтона влияния России на американские президентские выборы.

МИД РФ также сообщает, что в данный момент россиянка находится на свободе.