США "окажут давление" на союзников из-за операции Турции в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер пообещал "оказать давление" на союзников США по НАТО с целью принять коллективные меры в отношении Турции за операцию в Сирии.

Военную операцию Турции на территории Сирии Эспер назвал "вопиющими действиями", передает ТАСС.

Глава Пентагона указал, что штаб-квартиру Североатлантического альянса в Брюсселе, столице Бельгии, он намерен посетить на следующей неделе.