Глава Пентагона Марк Эспер пообещал "оказать давление" на союзников США по НАТО с целью принять коллективные меры в отношении Турции за операцию в Сирии.
Военную операцию Турции на территории Сирии Эспер назвал "вопиющими действиями", передает ТАСС.
Глава Пентагона указал, что штаб-квартиру Североатлантического альянса в Брюсселе, столице Бельгии, он намерен посетить на следующей неделе.
Известный дерматолог доктор Веральо-Роуэлл указывает на несколько факторов, вызывающих темные круги под глазами, в том числе на толщину кожи, тонус, питание и старение.