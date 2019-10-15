Трамп потребовал от Эрдогана прекратить операцию Турции в Сирии

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал его к немедленному прекращению огня в Сирии.

Об этом сообщает американское издание The Hill, передает "Взгляд".

В ходе переговоров Трамп напомнил Эрдогану о том, что США не давали Турции добро на вторжение на территорию Сирии. Глава Турции же пообещал американскому коллеге, что Анкара не будет нападать на сирийский город Кобани, где проживают значительное количество курдов.