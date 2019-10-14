В Европе ожидается увеличение спроса на российский газ

В настоящее время в Европе идет процесс перехода на природный газ, который является наиболее экологичным видом топлива. В 2025 году у целого ряда стран Европейского союза заканчиваются контракты, следовательно у российских газовых компаний открываются новые возможности.

В настоящее время известно, что нехватка газа в Европе составляет 120 миллиардов кубометров и обеспечить эту потребность можно только поставками из РФ.

Также он заявил, что, если ранее по разным причинам в этой сфере было практически невозможно, то теперь уже удалось реализовать целый ряд крупных проектов "Северный поток — 2".

Принимая во внимание то, что в Европе меньше добывают газа, следовательно, нужно будет обеспечить долгосрочное сотрудничество газовыми компаниями из РФ. Компании из Германии готовы помочь во внедрении инновационных технологий, которые способствуют более эффективной очистке газа.

Фото: pravda.ru

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