Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками

Президент РФ Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, тот в свою очередь преподнес российскому лидеру картину.

Российские президент и король Саудовской Аравии сели в один электрокар.

Путин сообщили, что на Камчатке будет создан центр по разведению.

В России птицу назвали "Альфа", но в Саудовской Аравии ей могут дать другое название.

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд тепло поблагодарил российского президента.

Фото: ru.wikipedia.org

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