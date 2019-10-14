Президент РФ Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, тот в свою очередь преподнес российскому лидеру картину.
Российские президент и король Саудовской Аравии сели в один электрокар.
Путин сообщили, что на Камчатке будет создан центр по разведению.
В России птицу назвали "Альфа", но в Саудовской Аравии ей могут дать другое название.
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд тепло поблагодарил российского президента.
Фото: ru.wikipedia.org
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