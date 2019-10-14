В Шотландии обнаружили 1000 объектов, столетиями скрытых от людей

Археологи из исследовательского проекта Historic Environment Scotland провели на территории острова Арран в Шотландии воздушно-космическое лазерное сканирование.

Благодаря данной технологии удалось выявить около 1000 древних объектов. Сообщается, что это самое крупное исследование в истории Шотландии.

Археологи использовали технологию лазерного сканирования, известной под названием "лидар".

Ученые обнаружили средневековые усадьбы и доисторические поселения, а также церемониальное сооружение эпохи неолита.

3D-технология позволяет быстрее проводить археологическое исследование всего за несколько недель, а не тратить на это месяцы и годы.

По словам археолога Дэйва Коули, другим способом обнаружить данные находки было бы невозможно.

Ученые смогли выяснить, насколько плотно был заселен остров Арран, а также обнаружить средневековые и постсредневековые стоянки в высокогорных районах.

В будущем подобные исследования будут проводиться и в других регионах страны.

Фото: pravda.ru

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