Археологи из исследовательского проекта Historic Environment Scotland провели на территории острова Арран в Шотландии воздушно-космическое лазерное сканирование.
Благодаря данной технологии удалось выявить около 1000 древних объектов. Сообщается, что это самое крупное исследование в истории Шотландии.
Археологи использовали технологию лазерного сканирования, известной под названием "лидар".
Ученые обнаружили средневековые усадьбы и доисторические поселения, а также церемониальное сооружение эпохи неолита.
3D-технология позволяет быстрее проводить археологическое исследование всего за несколько недель, а не тратить на это месяцы и годы.
По словам археолога Дэйва Коули, другим способом обнаружить данные находки было бы невозможно.
Ученые смогли выяснить, насколько плотно был заселен остров Арран, а также обнаружить средневековые и постсредневековые стоянки в высокогорных районах.
В будущем подобные исследования будут проводиться и в других регионах страны.
Фото: pravda.ru
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