Путин посетил Саудовскую Аравию впервые с 2007 года

На официальном сайте Кремля сообщается, что президент России Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом. Российский лидер планирует провести в Эр-Рияде встречу с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

На встрече Путин и Аль Сауд обсудят вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта, обстановку на Ближнем Востоке, ситуацию в Сирии, а также совместные действия для стабилизации цен на нефть. Также лидеры обсудят двустороннее сотрудничества в разных направлениях.

Примечательно, что это второй визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию за его президентство. Впервые российский лидер побывал в Саудовской Аравии в 2007 году.