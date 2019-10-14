Путин прибыл в королевский дворец Саудовской Аравии на переговоры

Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, прибыл во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Здесь будут проходить российско-саудовские переговоры.

Aurus Путина сопровождал почетный эскорт из дюжины конных всадников с российскими флагами и флагами Саудовской Аравии. Когда российский президент вышел из машины, в его честь прозвучали фанфары, а встречающие приветствовали его фразой: "Добро пожаловать!", сказанной на русском языке.

Помимо официального мероприятия, которое будет проходить в Зеленом зале дворца, согласно протоколу, планируется представление лидерам представителей деловых кругов и общественности как отдельный пункт программы. Данное мероприятие будет проходить в Голубом зале.

Прием будет проходить в закрытом для прессы режиме, после этого начнутся переговоры.

Фото: pravda.ru

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