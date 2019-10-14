В Грузии женщина терпела побои и оскорбления от мужа

В Грузии в городе Ниноцминда сотрудники полиции задержали отца и сына, которых обвиняют в семейном насилии, сообщает sputnik-georgia.ru.

Сыну 42 года, а его отцу — 66 лет.

Как выяснили следователи, мужчина и его отец постоянно наносили словесные и физические оскорбления женщине. Они даже угрожали ей убийством.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Фото: youtube.com

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