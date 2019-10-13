Путин спрогнозировал роль России в гипотетической второй холодной войне

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.

Однако, отметил глава государства, Россия в случае очередной холодной войны будет затронута в ней в наименьшей степени, передает ТАСС.

Минимальное участие Российской Федерации в гипотетической холодной войне будет обусловлено ее передовыми вооружениями, пояснил Владимир Путин.

Глава России признал, что и без того неспокойная ситуация в мире станет более опасной и менее предсказуемой, если в 2021 году Соединенные Штаты Америки не станут продлевать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Если соглашение будет ликвидировано, указал Путин, в мире "вообще ничего не останется с точки зрения ограничения наступательных вооружений".

Также действующий президент Российской Федерации прокомментировал ситуацию с приближением военной инфраструктуры НАТО к российским государственным границам. По словам Владимира Путина, этим Североатлантический альянс пытается нивелировать российский стратегический ядерный потенциал.

Но попытка, добавил глава государства, "обречена на неудачу". Для специалистов оборонной сферы, считает Путин, это очевидно.

Ранее выяснилось, что 59% граждан Российской Федерации готовы отправиться на войну для защиты своей страны. Примечательно, что в большинстве стран Европы данный показатель гораздо ниже.

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