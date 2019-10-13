Представители украинской диаспоры сразу из нескольких стран мира прибывают с ознакомительным визитом в Крым.
Об этом "РИА Новости" сообщила глава украинской общины в Крыму Анастасия Гридчина.
Речь идет о представителях украинской диаспоры из Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии и Болгарии.
Официальная часть визита начнется завтра, 13 октября, с возложения цветов памятнику гетману Богдану Хмельницкому, под предводительском которого Запорожское казачество в Переяславе в 1654 году приняло решение о вхождении части территории современной Украины в состав России.
В рамках стартовавшей реформы полностью изменился подход к пенсионной системе. Применены новые формулы по начислению выплат, состав трудового стажа изменен.