Члены украинской диаспоры из 8 стран мира прибыли в Крым с визитом

Представители украинской диаспоры сразу из нескольких стран мира прибывают с ознакомительным визитом в Крым.

Об этом "РИА Новости" сообщила глава украинской общины в Крыму Анастасия Гридчина.

Речь идет о представителях украинской диаспоры из Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии и Болгарии.

Официальная часть визита начнется завтра, 13 октября, с возложения цветов памятнику гетману Богдану Хмельницкому, под предводительском которого Запорожское казачество в Переяславе в 1654 году приняло решение о вхождении части территории современной Украины в состав России.