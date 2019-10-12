Посольство РФ в ДРК назвало имена россиян, погибших при крушении Ан-72

Посольство России в Демократической Республике Конго опубликовало в Facebook имена двух россиян, погибших при крушении транспортного Ан-72. Это Виталий Шумков, 1955 года рождения, и Владимир Садовничий, 1958 года рождения. Российские дипломаты также сообщили, что местные власти продолжают поисково-спасательные работы на месте крушения.

Транспортный самолет Ан-72 использовался для перевозки главы ДРК Феликса Чисекеди. Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о крушении самолета с россиянами на борту в Конго. Он вылетел из аэропорта Гомы в сторону Киншасы, но уже через час перестал выходить на связь с центром управления полетами и исчез с радаров. Позже экстренные службы подтвердили факт крушения воздушного судна. На борту транспортного Ан-72 находились 4 члена экипажа и 4 пассажира.

Также "Правда.Ру" оповещала читателей об опасном сближении пассажирских авиалайнеров в небе над Москвой, которое чуть не закончилось катастрофой.

Читайте также:

Самолет "Аэрофлота" экстренно сел из-за пистолета на борту