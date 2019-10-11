В NASA прервали трансляцию с МКС, чтобы объявить о смерти Леонова

В NASA прервали трансляцию выхода двух астронавтов в открытый космос с Международной космической станции, чтобы сообщить о смерти легендарного советского космонавта Алексей Леонов. Также в твиттер-аккаунте агентства принесли соболезнования Роскосмосу.

В 1965 году он совершил полет в космос в качестве второго пилота на корабле "Восход-2" совместно с Павлом Беляевым и осуществил первый в истории космонавтики выход в открытый космос. В июле 1975 года он совершил второй полет в космос в качестве командира "Союза-19", когда впервые была проведена стыковка с американским кораблем "Аполлон".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о смерти Алексея Леонова. Он был 11-м по счету советским космонавтом и первым человеком, который вышел в открытый космос. Он умер в Московской клинической больнице №8 после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.

Прощание и похороны космонавта, который первым в мире совершил выход в открытый космос, состоятся 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, уточняет пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

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