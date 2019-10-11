Ухажер вычислил нахождение девушки по отражению в зрачке на фото

Житель Японии, обвиняемый в преследовании и сексуальных домогательствах к юной поп-звезде, рассказал, что вычислил местонахождение своей жертвы по отражению в ее зрачке на фотографии, которую она выложила в интернет.

Мужчина внимательно рассмотрел фотографию и понял, что девушка находится на железнодорожной станции. Он максимально приблизил изображение ее глаза, после чего воспользовался приложением Google Street View, которое определило точное место со снимка.

Японец отправился туда, выследил девушку и начал к ней приставать. Вскоре его арестовали полицейские. На допросе он признался, что является поклонником певицы. Мужчина также сознался, что внимательно изучал видео, которые певица снимала у себя дома и выкладывала в открытый доступ.

По расположению окон, занавесок и тому, как дневной свет проникал в помещение, он пытался вычислить, на каком этаже она живет.