В Конго разбился самолет с гражданами России на борту

В Демократической Республике Конго потерпел крушение транспортный самолет Ан-72. Пресс-атташе посольства России в Конго Наталья Кононова заявила, что среди экипажа самолета находились граждане России. По ее словам, в посольстве сейчас уточняют имена и фамилии погибших.

Ранее республиканские СМИ сообщили о том, что в северной части страны потерпел крушение самолет Ан-72. Он вылетел из аэропорта Гомы в сторону Киншасы, но уже через час перестал выходить на связь с центром управления полетами и исчез с радаров. Позже экстренные службы подтвердили факт крушения воздушного судна.

На борту транспортного Ан-72 находились 4 члена экипажа и 4 пассажира.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Москве предотвратили столкновение двух гражданских самолетов. Источник в авиаотрасли сообщил СМИ о том, что воздушные лайнеры допустили "опасное сближение". У направлявшегося из Женевы в Москву лайнера Swiss, согласно предоставленной информации, на подлете к столице России сработали датчики предупреждения столкновения самолетов в воздухе.

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