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Источник Правда.Ру

IT-гигантов обвинили в следовании китайской цензуре

Мир print

В США разгорается скандал с участием крупных IT-компаний. Их обвиняют в том, что они закрывают глава на происходящее в Гонконге и следуют китайской цензуре. Недавно компания Apple удалила из своего магазина приложений программу HKmap.live, которая отображала онлайн-карты и позволяла устанавливать метки в реальном времени.

С помощью этого приложения протестующие согласовывали акции протеста, ставили метки на места, где располагались заграждения, посты полиции и водометы. После удаления программы из магазина её разработчики обратились в Apple с требованием доказать, что митингующие использовали именно HKmap.live для организации протестов. На сторону разработчиков стали многочисленные граждане США, которые поддерживают акции протеста в Гонконге.

Еще один инцидент произошел с компанией Blizzard, которая занимается созданием видеоигр. Известный игрок в Heartstone blitzchung появился на видеостриме в маске и респираторе, а также призвал "освободить Гонконг". Компания-разработчик забанила его и лишила всех регалий, полученных в ходе соревнований.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что власти Гонконга могут подавить протесты по московскому сценарию. Журнал The Atlantic считает, что власти Гонконга могут применить московский сценарий для урегулирования ситуации. Авторам издания ситуация напоминает протесты, которые проходили в Польше 1981 году. Тогда Леонид Брежнев предложил польским властям свою помощь в урегулировании политической ситуации.

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Темы apple blizzard скандал протест гонкнонг it-компании
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