Иранский нефтяной танкер оказался жертвой заранее спланированного нападения в Красном море. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана, сообщает телеканал Press TV.
В ведомстве отметили, что танкер был атакован дважды и получил серьезные повреждения. В настоящее время расследование инцидента продолжается, однако называть возможных виновников нападения пока слишком рано, заключили в министерстве.
Ранее компания-судовладелец National Iranian Tanker Company (NITC) заявила, что на танкере, находившимся примерно в 96 километрах от саудовского порта Джидда, произошли два взрыва - с интервалом примерно в 20 минут. Их причиной, вероятнее всего, стали ракетные атаки. Первоначально сообщалось, что взрывы спровоцировали пожар, но позднее компания опровергла эту информацию.
Журналистка Дилетта Леотта прокомментировала эпизод матча "Наполи", во время которого фанаты клуба попросили ее показать грудь.