В Иране подтвердили версию о нападении на танкер в Красном море

Иранский нефтяной танкер оказался жертвой заранее спланированного нападения в Красном море. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана, сообщает телеканал Press TV.

В ведомстве отметили, что танкер был атакован дважды и получил серьезные повреждения. В настоящее время расследование инцидента продолжается, однако называть возможных виновников нападения пока слишком рано, заключили в министерстве.

Ранее компания-судовладелец National Iranian Tanker Company (NITC) заявила, что на танкере, находившимся примерно в 96 километрах от саудовского порта Джидда, произошли два взрыва - с интервалом примерно в 20 минут. Их причиной, вероятнее всего, стали ракетные атаки. Первоначально сообщалось, что взрывы спровоцировали пожар, но позднее компания опровергла эту информацию.