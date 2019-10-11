Трамп зарегистрировал аккаунт на Twitch

Президент США Дональд Трамп завел учетную запись на стриминговом сервисе Twitch. За первый день на аккаунт подписались почти 30 тысяч человек. Примечательно, что администрация сервиса официально подтвердила, что аккаунт принадлежит главе государства. На Twiitter Дональда Трампа сейчас подписано 65,5 миллионов человек.

Пока на аккаунте ведется трансляция избирательной кампании Трампа в рамках президентских выборов 2020 года. Один из последних стримов показал выступление президента в Миннеаполисе перед сторонниками, о котором рассказывала "Правда.Ру". Трамп отличился тем. что в течение всего выступления критиковал первых лиц Демократической партии США, выступающих за его импичмент.

Недавно стриминговая платформа Twitch обновила правила использования сервиса и разрешила проводить трансляции, не связанные с видеоиграми. Из-за этого пользователи стали стримить различные мероприятия, в том числе музыкальные концерты и турниры по покеру.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как террорист, устроивший стрельбу в немецком Калле возле синагоги, транслировал своё нападение на Twitch. В общей сложности посмотреть видеоролик до его удаления успели 2200 пользователей сервиса, сообщила его администрация.

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