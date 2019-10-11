Американского сенатора разыграли российские пранкеры

Пресс-служба американского сенатора-республиканца Линдси Грэма подтвердил, что политика разыграли российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован). Об этом сообщает телекомпания NBC.

"Мы успешно отражаем множество попыток разыграть сенатора Грэма и его офис, однако данный розыгрыш просочился через брешь. Они подловили его", - заявил официальный представитель законодателя.

Ранее издание Politico опубликовало запись телефонного разговора Грэма с пранкерами, который состоялся еще в августе. Сенатор, выступающий за введение санкций против Турции за военную операцию против курдов в Сирии, в ходе беседы высказывал противоположную позицию.

Он заявил, что считает большой проблемой Рабочую партию Курдистана (РПК). "Я говорил президенту Трампу, что Барак Обама совершил серьезную ошибку, положившись на РПК", - подчеркнул сенатор в разговоре с "министром обороны Турции".