Зеленский рассказал про отсутствие цивилизации в Крыму при власти Киева

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что при украинской власти в Крыму не было цивилизации и отсутствовала необходимая инфраструктура.

"Мы же с вами знаем, что цивилизации и инфраструктуры там не было. Нет смысла сейчас говорить, что это ошибки власти. Мы же любили Крым за другое, за то что он наш, он же родной", - сказал глава государства во время пресс-конференции в Киеве.

Он также добавил, что у него есть квартира в Крыму, но ремонт там сделать он так и не успел. О своей недвижимости президент вспомнил в контексте вопроса о присоединении Крыма к России. Зеленский подчеркнул, что в контексте решения вопроса о возвращении Крыма в состав Украины необходимо думать о его жителях.

"Мы очень любили и любим Крым. Я купил там квартиру. Купил и завез туда плитку, кафель. И не успел ничего сделать", - отметил украинский лидер.

По его словам, украинцы продолжали ездить в Крым, "даже когда в Турции и в Египте стало дешевле". Зеленский признался, что одну неделю во время отпуска он предпочитал с семьей проводить в Крыму.