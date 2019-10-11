Депутат ГД: как Нидерланды могут наказать Украину за МН17

Нидерланды могут обязать Украину выплатить компенсацию родственникам погибших пассажиров рейса МН17, разбившегося в небе над Донбассом летом 2014 года.

Такое предположение высказал в интервью ФАН член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов.

Вывод политика основан на заявлении МИД Нидерландов, согласно которому Амстердам намерен выяснить, почему не было закрыто воздушное пространство в районе крушения МН17. По словам Морозова, сейчас Нидерланды задаются теми же вопросами, которые ранее поднимала Россия.

"Как известно, с российской стороны было очень много вопросов к киевскому режиму в части обеспечения безопасности полетов в том числе над территорией, где ведутся военные действия в ходе гражданского противостояния, — сказал депутат. — Киевские власти, это очевидно, обязаны были перекрыть воздушное пространство, ведь там применялись и техника, и авиация, и зенитно-ракетные системы".

Киевские власти тогда "пожадничали" и не перекрыли воздушное пространство над Донбассом. Что и послужило причиной большой человеческой трагедии, указал депутат.

"К сожалению, киевский режим, пользуясь покровительством Запада и политической поддержкой со стороны Европы, довольно успешно перекладывает всю ответственность на российскую сторону", — отметил парламентарий.

Однако Россия не могла быть причастной к крушению малайзийского Boeing, поскольку беда случилась именно на территории Украины, считает Морозов.

"Но, видимо, времена меняются. Родственники и близкие погибших оказывают определенное давление на нидерландских политиков. Это выливается в то, что Нидерланды выступают с более четкой позицией и намерены добиться понимания того, кто все же виноват в этой чудовищной трагедии", — цитирует своего собеседника ФАН.

В том случае, если Нидерландами будет установлена ответственность Киева за крушение малайзийского Boeing, Амстердам сможет применить к Киеву ряд санкций.

Те, кто принимал решение об открытии неба над Донбассом, будут отвечать по закону, а страна (Украина) должна будет выплатить родственникам погибших компенсацию в соответствии с международным правом, считает российский парламентарий.

Как уже рассказывала Правда. ру, МИД Нидерландов заявил, что планирует выяснить ответственность Киева за крушение рейса МН17 в 2014 году. Расследование роли Киева в крушении МН17 будет проводить независимая организация, которая предоставит свое заключение властям Нидерландов.

Фото: ru.m.wikipedia.org