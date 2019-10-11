Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Депутат ГД: как Нидерланды могут наказать Украину за МН17

Мир print

Нидерланды могут обязать Украину выплатить компенсацию родственникам погибших пассажиров рейса МН17, разбившегося в небе над Донбассом летом 2014 года.

Такое предположение высказал в интервью ФАН член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов.

Вывод политика основан на заявлении МИД Нидерландов, согласно которому Амстердам намерен выяснить, почему не было закрыто воздушное пространство в районе крушения МН17. По словам Морозова, сейчас Нидерланды задаются теми же вопросами, которые ранее поднимала Россия.

"Как известно, с российской стороны было очень много вопросов к киевскому режиму в части обеспечения безопасности полетов в том числе над территорией, где ведутся военные действия в ходе гражданского противостояния, — сказал депутат. — Киевские власти, это очевидно, обязаны были перекрыть воздушное пространство, ведь там применялись и техника, и авиация, и зенитно-ракетные системы".

Киевские власти тогда "пожадничали" и не перекрыли воздушное пространство над Донбассом. Что и послужило причиной большой человеческой трагедии, указал депутат.

"К сожалению, киевский режим, пользуясь покровительством Запада и политической поддержкой со стороны Европы, довольно успешно перекладывает всю ответственность на российскую сторону", — отметил парламентарий.

Однако Россия не могла быть причастной к крушению малайзийского Boeing, поскольку беда случилась именно на территории Украины, считает Морозов.

"Но, видимо, времена меняются. Родственники и близкие погибших оказывают определенное давление на нидерландских политиков. Это выливается в то, что Нидерланды выступают с более четкой позицией и намерены добиться понимания того, кто все же виноват в этой чудовищной трагедии", — цитирует своего собеседника ФАН.

В том случае, если Нидерландами будет установлена ответственность Киева за крушение малайзийского Boeing, Амстердам сможет применить к Киеву ряд санкций.

Те, кто принимал решение об открытии неба над Донбассом, будут отвечать по закону,  а страна (Украина) должна будет выплатить родственникам погибших компенсацию в соответствии с международным правом, считает российский парламентарий.

Как уже рассказывала Правда. ру, МИД Нидерландов заявил, что планирует выяснить ответственность Киева за крушение рейса МН17 в 2014 году. Расследование роли Киева в крушении МН17 будет проводить независимая организация, которая предоставит свое заключение властям Нидерландов.

Фото: ru.m.wikipedia.org

 

Темы мн17 киев донбасс украина амстердам катастрофа нидерланды открытое небо расследование
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Они придумали кетчуп и лак для ногтей - Гороскоп дня
Здоровье
Как не заболеть раком кожи и получить норму витамина D, находясь под солнцем
Власть
"План Путина": оставить всё, как есть
Новости Все >
Депутат ГД: как Нидерланды могут наказать Украину за МН17
Илона Маска в плагиате обвинил брат убитого наркобарона
Охотники за сенсациями дежурят у могил родственников Заворотнюк
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Самолет "Аэрофлота" экстренно сел из-за пистолета на борту
В США продана партия "кроссовок Иисуса" со святой водой в подошве
Зеленский назвал "странным" отсутствие авиасообщения с Россией
Саратовцы пытались линчевать убийцу 9-летней девочки
Сборная Бельгии первой вышла на Евро-2020
Сборная России разгромила Шотландию в "Лужниках"
Последние материалы
Илона Маска в плагиате обвинил брат убитого наркобарона
Охотники за сенсациями дежурят у могил родственников Заворотнюк
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Самолет "Аэрофлота" экстренно сел из-за пистолета на борту
В США продана партия "кроссовок Иисуса" со святой водой в подошве
Зеленский назвал "странным" отсутствие авиасообщения с Россией
Саратовцы пытались линчевать убийцу 9-летней девочки
Сборная Бельгии первой вышла на Евро-2020
Они придумали кетчуп и лак для ногтей - Гороскоп дня
Сборная России разгромила Шотландию в "Лужниках"
Популярное
Новости футбола
Журналистка, которую просили показать грудь, прокомментировала инцидент

Журналистка Дилетта Леотта прокомментировала эпизод матча "Наполи", во время которого фанаты клуба попросили ее показать грудь.

Журналистка, которую просили показать грудь, прокомментировала инцидент
Воспитателя детсада уволили за объяснение фразы из "Конька-Горбунка"
Общество
Воспитателя детсада уволили за объяснение фразы из "Конька-Горбунка"
Ваше здоровье
Продукты, вызывающие неприятный запах тела
Новости медицины
Краснодарский хирург прооперировал девочку из США с "маской Бэтмена"
Соломон Соловьев Они придумали кетчуп и лак для ногтей - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Армия недовольна правительством? Почему не Путиным? Любовь Степушова Василий Амирджанов "Конёк-Горбунок" довел педагога до суда Василий Амирджанов
Комментарии
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Армия недовольна правительством? Почему не Путиным?
"План Путина": оставить всё, как есть
Зеленского пугает возможность появления военных баз РФ в Белоруссии
Зеленского пугает возможность появления военных баз РФ в Белоруссии
"План Путина": оставить всё, как есть
"План Путина": оставить всё, как есть
Армия недовольна правительством? Почему не Путиным?
Зеленский отказался считать Украину "обслуживающим персоналом США"
Армия недовольна правительством? Почему не Путиным?
Протестующим против храмов и Бога милее мерзость запустения
Задорнов прав, или Зачем Трамп общается с американцами как с "тупыми"
Эксперт: единственное достижение Зеленского - селфи с Путиным
"План Путина": оставить всё, как есть
Зеленского пугает возможность появления военных баз РФ в Белоруссии
Израиль подтвердил подготовку пакта о ненападении с арабскими странами
Израиль подтвердил подготовку пакта о ненападении с арабскими странами
Вейпы могут обложить акцизом с 2020 года
Афродизиаки: на каждый день и для ночи любви
Вейп-курильщики умирают в США – грозит ли эпидемия России
Глава Еврокомиссии призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии
История и современность
Шумерские мужчины и женщины много ели рыбы, носили длинные волосы, юбки и макияж
Шумерские мужчины и женщины много ели рыбы, носили длинные волосы, юбки и макияж
Персидское почтовое отделение найдено в турецкой Амасии
Персидское почтовое отделение найдено в турецкой Амасии
ФСБ задержала в Крыму готовившего взрыв экстремиста
ФСБ задержала в Крыму готовившего взрыв экстремиста
Музей Освенцим: чтобы помнили
Музей Освенцим: чтобы помнили
Комитет Госдумы по обороне обвинил власти в игнорировании нужд армии
Комитет Госдумы по обороне обвинил власти в игнорировании нужд армии
Самые долгие войны
Самые долгие войны
За что Суворов получил орден Андрея Первозванного
За что Суворов получил орден Андрея Первозванного
За шесть лет до России: как в Китае началась революция
За шесть лет до России: как в Китае началась революция
Ведомства будут утолять "кадровый голод" мигрантами
Ведомства будут утолять "кадровый голод" мигрантами
Россия-Украина: на Евро-2020 возможен матч века
Россия-Украина: на Евро-2020 возможен матч века
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Укропное масло и настой: польза для организма и применение
Польза соли для пищеварения, костей, нормализации давления и вывода токсинов из организма
Жирная трава - природный лекарь болезней желудка
Как питаться при регулярном недосыпании
Влияние стресса на детей и рекомендации родителям, как управлять им
Соль можно есть, но морскую и в меру
Как научить ребенка терпению и ожиданию: четыре важных рекомендации
Добрые дела и позитивный настрой помогут победить социальную тревожность
Главный психиатр Москвы рассказал, как справиться с осенней депрессией
Главный психиатр Москвы рассказал, как справиться с осенней депрессией
Путин рассказал о занятиях боксом и сломанном носе
Путин рассказал о занятиях боксом и сломанном носе
Простейшие рецепты красоты для домашнего применения
Простейшие рецепты красоты для домашнего применения
Фанаты встревожились худобой Анны Хилькевич
Фанаты встревожились худобой Анны Хилькевич
Семья Юлии Началовой дала согласие на съемку сериала о жизни певицы
Семья Юлии Началовой дала согласие на съемку сериала о жизни певицы
Очевидцы рассказали о внешнем виде Заворотнюк после выписки из клиники
Очевидцы рассказали о внешнем виде Заворотнюк после выписки из клиники
Как часто можно красить волосы
Как часто можно красить волосы
Бондарчук снимет кино по сценарию жены
Бондарчук снимет кино по сценарию жены
Лжекоммунальщики украли у пенсионерки 90 тысяч рублей
Лжекоммунальщики украли у пенсионерки 90 тысяч рублей
В Миассе задержали серийного грабителя
В Миассе задержали серийного грабителя
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ