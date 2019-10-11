Зеленский назвал "странным" отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции назвал странной ситуацию, при которой поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.

"Я говорил, что считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолёты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся наши компании", — отметил президент, и подчеркнул, что считает такую ситуацию невыгодной для Украины.

Однако для того, чтобы восстановить воздушное сообщение, необходимо "делать шаги, встречаться, заканчивать войну", добавил он. "Когда мы говорим "закончить огонь", это просто надо сделать. К сожалению, это пока не произошло", — цитирует РБК слова Зеленского.

Авиационное сообщение между Россией и Незалежной прекратилось в октябре 2015 года по инициативе Киева. В конце сентября этого года министр инфраструктуры Украины отметил, что восстановление полётов может быть опасным для его страны, поэтому пока об этом речи не идёт.

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