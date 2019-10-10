МИД Сирии посчитал Эрдогана "оторванным от реальности человеком"

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о защите сирийского мирного населения являются высказываниями оторванного от реальности человека. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Сирии.

"Эрдоган выступил с заявлениями, которые могут быть сделаны только человеком, оторванным от реальности, поскольку когда он говорит о своей приверженности защите сирийского народа, его собственные руки покрыты кровью сирийцев, убитых террористами, которых он и его режим поддерживают", - отметили в ведомстве.

В министерстве заявили, что турецкий лидер - это агрессор, нападающий на мирных граждан под предлогом борьбы с терроризмом. Заявления Эрдогана о стремлении защитить сирийский народ являются доказательствами "преступности турецкого режима, прикрывающегося лозунгами гуманитарного характера, от которых он сам далек".

Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере и северо-востоке Сирии. По его словам, она направлена против террористических организаций и курдской организации РПК. Анкара обосновывает законность проведения операции соглашением, заключенным между властями Турции и Сирии.