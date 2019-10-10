Париж отменил переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии

Франция выступила против начала переговоров с Северной Македонией и Албанией об их вступлении в Европейский союз.

Париж уже оповестил государства Евросоюза о своей позиции, сообщает агентство новостей Reuters.

На публикацию обращает внимание ТАСС.

Во Франции считают, что переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС начинать нельзя. В следующем году необходимо пересмотреть ситуацию с необходимостью вступления этих стан в Евросоюз.

Чтобы переговоры об их вступлении в ЕС начались, необходимо согласие всех 28 членов экономического и политического объединения. Франция, таким образом, переговоры заблокировала.

Отметим, что помимо Северной Македонии и Албании главными кандидатами в Европейский союз считаются страны Балканского полуострова и Турция.