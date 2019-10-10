Белоруссия оценила потери от налогового маневра в РФ в $800 млн

В следующем году Белоруссия недосчитается 400 миллионов долларов из-за налогового маневра Российской Федерации в нефтяной отрасли.

Об этом заявил глава Министерства финансов Белоруссии Максим Ермолович, сообщает ТАСС.

В общей сложности же — учитывая потери постсоветской республики и в этом году — цифра составит 800 миллионов долларов, отметил Ермолович.

Также глава Минфина Белоруссии отметил, что Москва и Минск ведут переговоры о компенсации потерь из-за налогового маневра.