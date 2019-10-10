Назарбаев заявил, что не жалеет об отставке с поста главы Казахстана

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не жалеет о своей отставке с поста главы государства.

То решение, считает экс-глава постсоветской республики, было правильным.

Об этом Нурсултан Назарбаева заявил в интервью государственному телеканалу "Хабар", отрывок из которого опубликовал в своем аккаунте в Twitter пресс-секретарь бывшего президента Казахстана Айдос Укибай.

На публикацию обратили внимание "РИА Новости".

Напомним, что Нурсултан Абишевич Назарбаев занимал пост президента Казахстана с 24 апреля 1990 года по 20 марта года текущего. До этого занимал пост первого секретаря ЦК КП Казахстана.

19 марта этого года Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию.