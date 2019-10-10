Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не жалеет о своей отставке с поста главы государства.
То решение, считает экс-глава постсоветской республики, было правильным.
Об этом Нурсултан Назарбаева заявил в интервью государственному телеканалу "Хабар", отрывок из которого опубликовал в своем аккаунте в Twitter пресс-секретарь бывшего президента Казахстана Айдос Укибай.
На публикацию обратили внимание "РИА Новости".
Напомним, что Нурсултан Абишевич Назарбаев занимал пост президента Казахстана с 24 апреля 1990 года по 20 марта года текущего. До этого занимал пост первого секретаря ЦК КП Казахстана.
19 марта этого года Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию.
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