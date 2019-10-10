Эрдоган пообещал, что ИГ* не возродится после операции Турции в Сирии

"Исламское государство" * не сможет возродиться после военной операции Турции на севере Сирии.

Об этом в ходе своего выступления в Анкаре заявил действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают "РИА Новости".

Глава государства пообещал, что пленные боевики не будут выпущены из тюрем.

Турция, заявил Эрдоган, пострадала от "Исламского государства" * гораздо больше других стран. Но скоро, подчеркнул глава государства, действиям террористов наступит конец.

Напомним, что вчера, 9 октября, Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирийской республики. Военная операция направлена против "Исламского государства" * и Рабочей партии Курдистана.

* - запрещенная на территории Российской Федерации организация.