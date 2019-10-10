"Исламское государство" * не сможет возродиться после военной операции Турции на севере Сирии.
Об этом в ходе своего выступления в Анкаре заявил действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают "РИА Новости".
Глава государства пообещал, что пленные боевики не будут выпущены из тюрем.
Турция, заявил Эрдоган, пострадала от "Исламского государства" * гораздо больше других стран. Но скоро, подчеркнул глава государства, действиям террористов наступит конец.
Напомним, что вчера, 9 октября, Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирийской республики. Военная операция направлена против "Исламского государства" * и Рабочей партии Курдистана.
* - запрещенная на территории Российской Федерации организация.
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