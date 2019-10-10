Эрдоган пригрозил ЕС пустить беженцев в Европу

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, которые осудили военную операцию Анкары в Сирии.

Глава государства пригрозил открыть границы для беженцев, если государства Запада будут называть военную операцию Турции оккупацией, передают "РИА Новости".

Европейский союз, заявил в своем выступлении Реджеп Тайип Эрдоган, "постоянно обманывал и никогда не был искренним". Турция, напомнил ее президент, постоянно находится "под угрозой атак террористов" и приняла у себя на территории порядка 4 миллионов беженцев из соседней Сирии.

Напомним, что в данный момент Турция проводит на севере Сирийской республики операцию под названием "Источник мира", направленную против террористической группировки "Исламское государство"* и Рабочей партии Курдистана.

Некоторые соседние страны и государства Евросоюза выступили резко против военной операции Турции в Сирии.

* - запрещенная на территории Российской Федерации организация.