Эстония призвала США усилить американское военное присутствие в Европе

Сегодняшний день диктует необходимость расширения военного сотрудничества Соединенных Штатов Америки и Эстонии.

Об этом в ходе встречи с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном заявил глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает ТАСС.

Для "защиты Европы" необходимо участие Соединенных Штатов Америки, подчеркнул глава дипломатического ведомства постсоветской республики. Таллин, отметил Рейнсалу, "высоко ценит" решение Вашингтона разместить американские силы в Польше.

Напомним, что государства Прибалтики — Эстония, Латвия и Литва — заинтересованы в усилении присутствия НАТО в Европе из-за так называемой "российской угрозы". Российская Федерация же неоднократно заявляла, что не заинтересована в нагнетании конфронтации с Североатлантическим альянсом ни в Прибалтике, ни в каком-либо другом регионе.