Украина не является обслуживающим персоналом для политики США. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Он также подчеркнул, что Киев не хочет ничего терять в отношениях с Вашингтоном и будет планомерно их укреплять.
"При всем уважении до США, мы - не обслуживающий персонал политики США. Мы независимая страна. Но мы хотим не терять отношения, а укреплять их. Я думаю, что наша независимость в вашем вопросе (о президентских выборах - прим. ред.) только укрепит наши отношения", - сказал украинский лидер.
Он добавил, что Киев не может выбирать "ту или иную сторону" в вопросах внутренней политики США, поскольку не имеет на этого никакого законодательного права. "Мы не имеем права влиять на любые выборы в любой стране", - заключил президент.
Напомним, в четверг, 10 октября, Владимир Зеленский проводит первую за четыре с половиной месяца на посту главы государства пресс-конференцию.
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