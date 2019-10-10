Зеленский отказался считать Украину "обслуживающим персоналом США"

Украина не является обслуживающим персоналом для политики США. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Он также подчеркнул, что Киев не хочет ничего терять в отношениях с Вашингтоном и будет планомерно их укреплять.

"При всем уважении до США, мы - не обслуживающий персонал политики США. Мы независимая страна. Но мы хотим не терять отношения, а укреплять их. Я думаю, что наша независимость в вашем вопросе (о президентских выборах - прим. ред.) только укрепит наши отношения", - сказал украинский лидер.

Он добавил, что Киев не может выбирать "ту или иную сторону" в вопросах внутренней политики США, поскольку не имеет на этого никакого законодательного права. "Мы не имеем права влиять на любые выборы в любой стране", - заключил президент.

Напомним, в четверг, 10 октября, Владимир Зеленский проводит первую за четыре с половиной месяца на посту главы государства пресс-конференцию.

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