Журналистку Юзик задержали в Иране из-за контактов в Facebook

Российская журналистка Юлия Юзик, которая вернулась в Москву после недели пребывания в иранской тюрьме, рассказала, что ее обвиняли в контактах с израильтянами.

"Мне предъявили сотрудничество с израильскими спецслужбами. Они накручивали. Там, чтобы сделать такое обвинение человеку, достаточно того, что они видели в моем фейсбуке какие-то контакты, переписки или комментарии людей, которые живут в Израиле. Сказали, что моя фамилия на фарси звучит как "еврей", - рассказа она.

Журналистка добавила, что с таким обвинением "до конца жизни можно вообще не выйти из тюрьмы", поскольку Израиль - главный враг Ирана. Как только она прилетела в Иран, у нее отобрали паспорт, а затем арестовали.

"Я находилась неделю в тюрьме. Моя мама сказала правильно: там действительно был только бетонный пол, мне кинули несколько одеял и все. Правда, меня там кормили. Но я совершенно не знала, где нахожусь", - объяснила Юзик.

Задержанную около недели не посещали ни адвокат, ни российский консул. "Мне сказали, что известили российское консульство и что в течение недели консул даже не захотел приехать ко мне, что было полной неправдой. А вчера в десять часов вечера или в одиннадцать меня просто вывезли из тюрьмы и привезли в аэропорт", - заключила журналистка.