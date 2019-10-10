Житель Украины заснял живущих в Чернобыле лошадей Пржевальского

Житель Украины Денис Копылов снял на камеру мчащееся по чернобыльской зоне отчуждения стадо лошадей Пржевальского.

Видеозапись мужчина выложил на своей личной странице в социальной сети Facebook.

На кадрах отчетливо видно, как порядка десяти лошадей бегут по пустынным полям Чернобыля.

Денис Копалов напоминает, что лошади Пржевальского невероятно пугливы и не позволяют приближаться к себе.