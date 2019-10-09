Глава Еврокомиссии призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обратился к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом прекратить военную операцию на севере Сирии. Юнкер признал, что Турция может испытывать проблемы с безопасность на своих южных границах из-за конфликта в Сирии.

Тем не менее, глава Европейской комиссии призывает стороны проявить сдержанность ради достижения мира и спокойствия в регионе. Военная операция Турции в Сирии не ведёт ни к чему хорошему, - отметил Юнкер.

По словам Юнкера, несмотря на действия в Сирии, Турция остается ключевым партнером Европы по вопросам миграции, однако Брюссель не будет платить за реализацию военных планов Турции в Сирии.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что турецкий лидер объявил о начале военной операции в Сирии. Эрдоган отметил, что задача турецких военнослужащих в регионе - уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на южных границах Турции, а также принести мир и спокойствие на север Сирии.

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