Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Глава Еврокомиссии призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии

Мир print

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обратился к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом прекратить военную операцию на севере Сирии. Юнкер признал, что Турция может испытывать проблемы с безопасность на своих южных границах из-за конфликта в Сирии.

Тем не менее, глава Европейской комиссии призывает стороны проявить сдержанность ради достижения мира и спокойствия в регионе. Военная операция Турции в Сирии не ведёт ни к чему хорошему, - отметил Юнкер.

По словам Юнкера, несмотря на действия в Сирии, Турция остается ключевым партнером Европы по вопросам миграции, однако Брюссель не будет платить за реализацию военных планов Турции в Сирии.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что турецкий лидер объявил о начале военной операции в Сирии. Эрдоган отметил, что задача турецких военнослужащих в регионе - уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на южных границах Турции, а также принести мир и спокойствие на север Сирии.

Читайте также:

США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии

Темы сирия турция еврокомиссия жан-клод юнкер военная операция реджеп тайип эрдоган
Обсудить
Актуальная аналитика
Южная Америка
Аргентина выйдет из проамериканской группы "Лима" по свержению Мадуро
Партии
Когда несанкционированные акции левых неизбежны?
Новости Украины
Как Трамп Зеленского "усыновил"
Новости Все >
Глава Еврокомиссии призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии
Экономический форум "Точка роста": новые вызовы фитнес-индустрии
В Луганской области радикалы подрались с полицией
40-летняя Хоркина ждет второго ребенка
Специалисты рассказали о симптомах интернет-зависимости
Матвиенко предложила перенести комитеты ООН из США в Европу
Жена Варди ответила супруге Руни и обиделась на нее
Жители греческого острова пожаловались на голодных диких коз
Ми-35 снёс трибуны с чиновниками на военном параде в Индонезии
Губерниев положил ноги на стол Урганту
Последние материалы
Аргентина выйдет из проамериканской группы "Лима" по свержению Мадуро
Когда несанкционированные акции левых неизбежны?
Как Трамп Зеленского "усыновил"
Глава Еврокомиссии призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии
Экономический форум "Точка роста": новые вызовы фитнес-индустрии
В Луганской области радикалы подрались с полицией
"Газпром" Европе: не бойтесь США
Лекарства от синдрома поликистозных яичников не существует
Круче Кокорина и Мамаева. С Россией может сыграть отсидевший в тюрьме футболист
40-летняя Хоркина ждет второго ребенка
Популярное
Здоровье
Врач назвал искривление ногтевой пластины одним из признаков рака

Врач Александр Мясников сообщил, что у онкологии есть явные признаки, которые можно заметить даже без прохождения сложных анализов.

Врач назвал искривление ногтевой пластины одним из признаков рака
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
Газ
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
Недвижимость
Требования к разделительным заборам между участками
Космос
Сделанные в 1959 году фотоснимки обратной стороны Луны удивили ученых
Любовь Степушова Секретное подразделение ГРУ существует для защиты интересов России Любовь Степушова Василий Амирджанов Сенаторы предлагают читать чужие письма Василий Амирджанов Соломон Соловьев Погибшие за идеалы - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Круче Кокорина и Мамаева. С Россией может сыграть отсидевший в тюрьме футболист
Киев не согласен продлевать контракт по транзиту газа с Россией на год
В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России
В Луганской области радикалы подрались с полицией
"Ъ" рассказал о волне отставок губернаторов во второй половине октября
Лукашенко рассказал о предельном градусе недоверия между Западом и РФ
ВЦИОМ: каждый второй россиянин экономит газ, свет и воду
Бортник: Россия не даст Киеву заморозить конфликт на Украине
Михаил Амосов: должно быть удобно не власти, а людям
Нацбатальоны Украины объявили общий сбор и грозят срывом разведения сил
Секретное подразделение ГРУ существует для защиты интересов России
Мэра мексиканского города привязали к пикапу и проволокли по улицам
Американские СМИ рассказали о дискриминации украинцев в Польше
В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России
В США придумали, как "сдерживать" Россию в Черном море
Макгрегор озадачил болельщиков воспоминанием о бое с Нурмагомедовым
Леонид Крутаков: Запад сломал международное право
Почему россияне начали активнее инвестировать в МФО?
Почему россияне начали активнее инвестировать в МФО?
Всемирный банк спрогнозировал замедление роста экономики России
В конгрессе обвинили Белый дом в "предательстве демократии"
История и современность
Семь успешных людей, потерпевших крах в начале своей карьеры
Семь успешных людей, потерпевших крах в начале своей карьеры
Лондиниум - древнеримский форпост, ставший могущественным Лондоном
Лондиниум - древнеримский форпост, ставший могущественным Лондоном
Ми-35 снёс трибуны с чиновниками на военном параде в Индонезии
Ми-35 снёс трибуны с чиновниками на военном параде в Индонезии
Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии
Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии
Пистолет охранников Адольфа Гитлера
Пистолет охранников Адольфа Гитлера
Секретное подразделение ГРУ существует для защиты интересов России
Секретное подразделение ГРУ существует для защиты интересов России
Как соседкой России стало королевство Финляндия
Как соседкой России стало королевство Финляндия
Передел кладбищенского рынка в Рыбинске?
Передел кладбищенского рынка в Рыбинске?
Россияне решили, как писать названия стран
Россияне решили, как писать названия стран
Украина готовится к русскому десанту
Украина готовится к русскому десанту
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Влияние стресса на детей и рекомендации родителям, как управлять им
Соль можно есть, но морскую и в меру
Как научить ребенка терпению и ожиданию: четыре важных рекомендации
Добрые дела и позитивный настрой помогут победить социальную тревожность
Откуда берет начало расстройство пищевого поведения
Девять "неправильных" продуктов, при употреблении которых болят суставы
Ученые установили, что настроение зависит от баланса химических веществ в женском мозге
Гороскоп спорта на 7-13 октября: Тельцу пора в спортзал, а Скорпиону записаться в секцию карате
Врачи рассказали об употреблении алкоголя при грудном вскармливании
Врачи рассказали об употреблении алкоголя при грудном вскармливании
Врачи рассказали, какие овощи могут навредить здоровью желудка
Врачи рассказали, какие овощи могут навредить здоровью желудка
Бондарчук снимет кино по сценарию жены
Бондарчук снимет кино по сценарию жены
Задержание Бочкаревой с наркотиками назвали «подставой»
Задержание Бочкаревой с наркотиками назвали «подставой»
Онколог дал комментарий по выписке Заворотнюк из клиники
Онколог дал комментарий по выписке Заворотнюк из клиники
Как ухаживать за кожей век
Как ухаживать за кожей век
Как сушить волосы в зависимости от стрижки
Как сушить волосы в зависимости от стрижки
Перестаем быть серой мышью
Перестаем быть серой мышью
Епифанова призывает прекратить строить жилые дома без инфраструктуры
Епифанова призывает прекратить строить жилые дома без инфраструктуры
Родители Хворостовского продали квартиру, чтобы поставить сыну памятник
Родители Хворостовского продали квартиру, чтобы поставить сыну памятник
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ