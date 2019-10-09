Киев не согласен продлевать контракт по транзиту газа с Россией на год

Украина не будет продлевать соглашение по транзиту газа с Россией на год, поскольку надеется подписать долгосрочный контракт по "европейским правилам". Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства страны.

"Украине важно получить новый долгосрочный договор, потому что Украина и наша ГТС начинает работать по европейским правиламМы также ставим себе целью получение долгосрочного контракта, так как продлевать на один год по старым правилам нам просто не подходит", - сказал он, передает агентство ТАСС.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что у Киева нет необходимости продлевать старый контракт на транзит российского газа. Так он прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о готовности продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор в соответствии с европейскими правилами.

В свою очередь, по словам исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко, Украина до конца года успеет внедрить нормы ЕС, необходимые для заключения нового контракта с "Газпромом" на транзит газа.