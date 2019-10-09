Неизвестный обстрелял синагогу в немецком Галле. Два человека погибли

Концерн Deutsche Bahn сообщил о приостановке работы Центрального вокзала в немецком городе Галле из-за происшествия, которое произошло накануне. Ранее полиция города сообщала о стрельбе в районе синагоги и еврейского кладбища.

По информации правоохранителей, злоумышленник обстрелял людей, стоявших около синагоги из автомата, а затем скрылся на автомобиле. Перед тем, как покинуть место преступления, стрелок бросил ручную гранату на территорию еврейского кладбища. Полиция сообщает, что двое человек уже скончались от ранений.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о стрельбе в одном из кафе Омска. троих местных жителей госпитализировали с огнестрельными ранениями после конфликта с неизвестными возле местного кафе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. инцидент произошел в ночь на воскресенье, 22 сентября, рядом с кафе, расположенным на улице Окружная дорога. Между пострадавшими и двумя неизвестными случился конфликт, который в итоге закончился стрельбой.

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