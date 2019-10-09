В ЛНР заявили о срыве Украиной разведения сил в районе Золотого

Группа националистов на автомобилях прорвалась через блокпост полиции и направилась в район населенного пункта Золотое, где должно было начаться разведение сил. Об этом сообщил глава националистической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, чьи радикалы сорвали достигнутые в Минске договоренности.

По словам Билецкого в Золотом бойцы националистического корпуса собираются для проведения акции протеста против разведения сил в Донбассе. Ранее украинские СМИ сообщали, что полицейские получили приказ открывать огонь по тем, кто пытается прорваться в зону разведения сил.

Во время попытки радикалов прорваться к "серой зоне" в районе населенного пункта Кременная, полицейские открыли предупредительный огонь в воздух. Представитель Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко официально заявил, что Украина сорвала очередное разведение сил в районе населенного пункта Золотое.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как запланированное разведение сил на 7 октября в районе населенных пунктов Золотое и Петровское было сорвано по вине украинской стороны.

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