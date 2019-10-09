Памела Андерсон обратилась к Владимиру Путину в письме

Известная голливудская актриса и зоозащитница Памела Андерсон поблагодарила президента России Владимира Путина за помощь в освобождении косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя. Письмо, в котором Андерсон обратилась к Путину, перевела на русский язык коалиция общественных организаций "Свободу косаткам и белухам".

"Хочу поблагодарить вас за смелое решение - освободить белух и косаток, которые содержались в "китовой тюрьме" недалеко от Находки. Я выражаю свою признательность за то, что вы взяли на себя ответственность освободить оставшихся 75 китов, а также не допустить отлова других вольных животных в российских водах в 2020 году", - написала Андерсон.

Зоозащитница утверждает, что отлов морских животных - это большой стресс для них, который приводит к снижению их численности.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что последнюю группу косаток из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя выпустили на волю в конце августа.

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