Польша прекратила расследовать крушение беспилотника из Калининграда

Прокуратура Ольштына прекратила расследование уголовного дела, которое было возбуждено в 2017 году после крушения, предположительно, российского беспилотника. Инцидент произошел в окрестности города Кентшин (30 километров от российской границы).

В 2017 году жители города обнаружили поврежденный дрон, на котором, как сообщило следствие, была нанесена "российская маркировка". Это стало основанием для возбуждения уголовного дела. Следствие посчитало, что Россия могла проводить разведку польской границы с помощью беспилотника.

Спустя два года представитель районной прокуратуры в Ольштыне Кшиштоф Стодольный объявил о завершении расследования в связи с отсутствием данных, достаточных для обоснования данного подозрения.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в российской армии планируют сформировать первый отряд разведчиков-беспилотников. Новое подразделение оснастят новейшими дронами «Форпост-Р», но позже их заменят на перспективные «Альтиусы».

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