Всемирный банк спрогнозировал замедление роста экономики России

Всемирный банк опубликовал доклад об экономике стран Европы и Центральной Азии, который содержит экономические прогнозы на октябрь текущего года. В документе указывается, что рост российской экономики за октябрь составит около 1%. Ранее Всемирный банк давал прогноз, по которому экономика РФ должна была вырасти в октябре на 1,2%.

Также аналитики банка снизили и прогноз, предусмотренный на следующий год. По итогам 2020 года рост российской экономики должен был составить 1,8%, сейчас - 1,7%. Доклад содержит и причины, по которым были снижены прогнозы.

Прежде всего аналитики отметили продление антироссийских санкций, низкий уровень заинтересованности инвесторов, сокращение добычи нефти по соглашению ОПЕК+, инцидент с загрязнением нефтепровода "Дружба".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о другом прогнозе Всемирного банка, согласно которому мировая экономика будет падать, а российская - расти.

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