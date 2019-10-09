Грузия потеряла около $113 млн из-за запрета на авиасообщение с Россией

За период с июля по август 2019 года Грузия потеряла около 113 миллионов долларов в связи с запретом прямых авиарейсов из России. В сентябре туристический поток из РФ сократился на 20%. Об этом рассказал глава Национальной администрации туризма страны Мариам Квривишвили.

По ее словам, в первом полугодии доходы страны от туризма росли "беспрецедентно" высокими темпами, однако в июле потери в туристической индустрии составили более 57 миллионов долларов, а в августе - 56 миллионов долларов. В сентябре отмечалось и значительное сокращение российского туристического потока. Это сказалось на частном секторе, туристической индустрии и бизнесе, отметила она.

Напомним, Россия приостановила полеты в Грузию с 8 июля по указу президента Владимира Путина. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что авиасообщение будет восстановлено после того, как станет очевидно, что ситуация в Грузии не вернется "в русофобское русло".