Осведомитель "украинского дела" может быть связан с демпартией США

Осведомитель по "украинскому делу" может быть тесно связан с Демократической партией США и кандидатом партии на грядущих президентских выборах. Об этом сообщило издание Washington Examiner. Журналисты узнали, что во время дачи показаний генеральному инспектору разведывательного сообщества осведомитель признался в своей принадлежности к демпартии.

По словам осведомителя, он тесно связан с кандидатом в президенты США на выборах 2020 года. Осведомителя и кандидата связывают "профессиональные отношения". На данный момент имя осведомителя остается неизвестным, его намеренно скрывают. Американские СМИ считают, что это сотрудник ЦРУ, который имел связи в администрации президента и получил информацию о разговоре Трампа и Зеленского из Белого дома.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о публикации стенограммы скандального телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Именно эта беседа стала поводом для начала процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Америки.

В ходе состоявшейся в июле текущего года беседы с главой постсоветской республики Дональд Трамп действительно просил Владимира Зеленского поговорить с генеральным прокурором США Уильмом Барром по поводу начала расследования против Хантера Байдена - сына Джо Байдена, кандидата в президенты страны.

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