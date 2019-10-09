В конгрессе обвинили Белый дом в "предательстве демократии"

Отказ Белого дома от сотрудничества с демократами в рамках импичмента президенту Дональду Трампу является предательством демократии. Такое мнение высказала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Письмо Белого дома - это одна из последних попыток скрыть предательство демократии и утвердить, что президент находится над законом. Письмо очевидно ложное, это очередная незаконная попытка скрыть усилия администрации Трампа по привлечению иностранных сил, чтобы вмешаться в выборы 2020 года", - сказано в ее заявлении, опубликованном на сайте нижней палаты конгресса.

По ее словам, действия Трампа угрожают национальной безопасности США, нарушают конституцию и подрывают целостность выборов. "Президент пытается ввести беззаконие", - указала Пелоси. В своем заявлении она также предостерегла Белый дом от "попыток скрыть правду о злоупотреблении властью президентом", пообещав привлечь президента страны к ответственности.

Ранее Белый дом подтвердил отказ от сотрудничества с демократами в рамках процедуры импичмента Трампу. В администрации президента подчеркнули, что в письме конгрессменов "отсутствует какое-либо законное конституционное основание, видимость объективности и самые элементарные гарантии надлежащего судебного разбирательства".